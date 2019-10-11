İş dünyası: Terör bitene kadar devam
İş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. İş dünyası temsilcileri ‘terör son bulana kadar operasyona devam’ dediler.
SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH’TAN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Türk Silahlı Kuvvetleri, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Rabbim, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan.
SİYASİ İRADEYE DESTEĞİMİZ TAM
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyoruz.
EKONOMİMİZ DİRENÇ GÖSTERECEK GÜÇTE
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık.
TÜM BÖLGEDE BARIŞI SAVUNUYORUZ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun.
GÜVEN VE HUZURA VESİLE OLSUN
Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Başkanı Mustafa Çınar: Barış Pınarı Harekatı’nın milletimizin istiklal ve istikbalinin muhafazasına, başta Suriye olmak üzere tüm dost coğrafyamızın güvenliği ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyoruz.
SINIRLAR GÜVEN ALTINDA OLACAK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İTO’nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Önce Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları yapıldı. Şimdi hepsinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekâta başlandı. Allah’ın izniyle bu harekât da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecek.
KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Suriye ve Irak’ta son yıllarda yaşanan otorite zaafı güneyimizde terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen müttefik ülkelerin bu süreçteki tutumları ve terör örgütlerine verdikleri destekler terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi göbeğini, kendi kesmek zorunda bırakıldı. Tabii ki en önemli temennimiz Türk askerimizin ayağına taş değmesin.
KURUM: BÖLGEYE 1 MİLYON SURİYELİ YERLEŞECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda oluşturulacak güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli’nin yerleşeceğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Kurum “Amacımız buraya çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir. Şanlı ordumuz operasyonunu başarı ile sürdürmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmeden başarı ile bu operasyonu da diğer operasyonlar gibi bitirmeyi nasip eylesin” dedi.
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