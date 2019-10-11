İş dünyası: Terör bitene kadar devam

SİYASİ İRADEYE DESTEĞİMİZ TAM

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyoruz.

EKONOMİMİZ DİRENÇ GÖSTERECEK GÜÇTE

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Ekonomimiz her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçtedir. Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz ve terör unsurları son bulana kadar da operasyonun devamından yanayız. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde yapılan bir harekattır. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına iş dünyası olarak kulaklarımızı kapattık.