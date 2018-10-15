İş gücüne katılımda tarihi zirve

İşsizlikteki artışta mevsimsel davranışlar ve iş gücüne katılımdaki yükseliş etkili oldu. Mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranı temmuzda yüzde 53.2 ile tarihi zirveyi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladğı verilere göre işsiz sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu.

GENÇ İŞSİZLİK AZALDI

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19.9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İşgücü ise 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişiye ulaştı. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Mevsimsellikten arındırılmış iş gücüne katılım oranı yüzde 53.2 ile tarihi zirvesinde seyrederken, işsizlik oranının yükselmesini getirdi” dedi.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da işsizlik oranındaki artışın önemli bir kısmının mevsimsel davranışla ilgili olduğunu kaydetti. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, arındırılmamış ham verilere bakıldığında, temmuz ayının da içinde olduğu yaz döneminin zaten istihdamın arttığı, iş gücüne katılım oranının arttığı bir zaman dilimi olduğunu belirterek, “Buna karşılık hem ham işsizlik oranında, hem de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranında artış görülmektedir” diye konuştu.