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Ekonomi

İşçi emeklisine ne kadar zam verilecek? SSK Bağ-Kur emeklisi Ocak 2020'de ne kadar maaş alacak?

İşçi emeklisine ne kadar zam verilecek? SSK Bağ-Kur emeklisi Ocak 2020'de ne kadar maaş alacak? gibi soruların yanıtları tüm işçi emeklisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019 yılı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. SSK Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hakkında tüm detaylar haberimizde..

03.01.2020  11:02 - Güncelleme: 03.01.2020  11:02
İşçi emeklisine ne kadar zam verilecek? SSK Bağ-Kur emeklisi Ocak 2020'de ne kadar maaş alacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bağ-Kur emeklisi Ocak 2020 zammı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.


SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ OCAK 2020'DE NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.


MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 5,5 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.


Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.


2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) 0,69 yükseldi.


TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.


Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti. 

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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