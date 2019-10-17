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İşçi ve iş dünyası tek ses tek yürek

81 ilde esnaf, sanatkar, işçi, işveren ve memurlar eş zamanlı olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yaptı. Ortak açıklamada “Gün sessiz kalma değil, milli birklik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür” diyen katılımcılar toplantıda Mehmetçik’e de asker selamı yolladı.

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Türkiye genelinde 81 ilin oda ve borsaları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’na desteklerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. toplantının sonunda asker selamı veren katılımcılar “Gün hep beraber ses verme günüdür” dediler. Her ilde eş zamanlı düzenlenen toplantıya TOBB’a bağlı oda ve borsa başkanları ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri katıldı.

DEVLETİN YANINDAYIZ

İstanbul’daki açıklamayı okuyan İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Türkiye’nin iş dünyasındaki bütün paydaşları olarak, işvereni, çalışanı, esnafı olarak, dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz” dedi. Ankara’daki toplantıda ortak açıklamayı okuyan ATO Başkanı Gürsel Baran ise “Devletimizin aldığı kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” dedi.“Türkiye’nin çabaları Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak” diyen Baran uluslararası camiayı, teröre karşı ortak hareket edip, bölgede insan haklarını hakim kılma yönünde net bir duruş sergileme noktasında Türkiye’ye destek vermeye davet etti. 

EN GÜZEL CEVAP

Baran iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye ekonomisine yönelik tehditlere birlik ve beraberlik içinde en güzel cevabı vereceğinin altını çizdi. Katılımcılar, toplantının bitiminde asker selamı verdiler.

Memur-Sen’den 5 kıtaya mektup

Memur-Sen Konfederasyonu, 5 kıtadan 100’ün üzerinde ülkedeki 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası emek örgütüne Barış Pınarı Harekatı mektubu gönderdi. Mektupta “Başta Uluslararası Emek Örgütü olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası emek örgütlerini de teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve Türkiye’nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz” denildi. Mektupta uluslararası emek örgütlerinden teröre karşı destek istendi.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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