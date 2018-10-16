İŞKUR iş ilanları personel alımı başvuru işlemleri 16 Ekim İŞKUR iş ilanları personel alımı başvuru şartları

İŞKUR iş ilanlarını sıklıkla takip eden işsiz vatandaşlar yada iş değişikliği yapmak isteyen adaylar için yeni iş ilanlarını bu haberimizde derledik. İŞKUR bir yandan memur istihdamı sağlarken bir yanda da özel kurum ve kuruluşlara işsiz vatandaşlara iş bulma imkanı sağlamaktadır. İŞKUR üzerinden 5 bakanlık ve 31 kamu kurumunun personel alım ilanları yayımlandı. Memur olma hayali kuran binlerce kişi DPB personel alım ilanlarına İŞKUR üzerinden ulaşabiliyor. Aynı zamanda özel sektörde iş arayanlar için de İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu belirterek, "Bir işletmede çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor. Aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var." dedi. Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi. 16 Ekim İŞKUR iş ilanları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

İŞKUR binlerce kişiye iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi İŞKUR'da yayınlanan ilanlar aracılığı ilan iş buldu. İşsizlerin her dönem ilk göz attığı yerlerden biri olan İŞKUR'da 5 bakanlık ve 31 kamu kurumu personel alım ilanı açtı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş bu fırsat üzerine araştırma yapmaya başladı.



ALIM YAPILACAK KADROLAR



Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine ait internet siteleri üzerinden yada Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu üzerinden iş ilanları yayımlıyorlar. Çok sayıda kamu kurumu tarafından yayımlanan bu ilanları yayımlayan kurumların listesi şu şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Fatih Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Enez Belediye Başkanlığı, Orhaneli Belediye Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Doğanhisar Belediye Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Astana büyükelçiliği, Sağlık Bilimleri üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Su Enstitüsü Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi, DHMİ, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bartınkuruca Şile, Batman Belediyesi, Bitlis Hizan Belediyesi alım Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi, İstanbul Pendik Belediyesi, İzmir Bornova Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi, Çok sayıda Üniversite, il özel idaresi, öğretmenevi, orduevi gibi kurumlar.



Bu kurumların dışında ayrıca çok sayıda kamu kurumu İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlar ile hem KPSS puanıyla hemde KPSS şartsız personel alımı yapacaklarını duyurdular.







MEMUR ALIM İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI



Yukarıda yer alan 5 farklı bakanlık, 31 kamu kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların tamamının Devlet Memurları Kanununda yer alan başvuru koşullarını sağlamaları gerekiyor. Adayların ayrıca alım yapacak kamu kurumu tarafından belirlenen özel şartlara da haiz olmaları isteniyor. İşte o başvuru koşulları;



Devlet memurluğuna alınacak kişi Türk Vatandaşı olmalı, Söz konusu DMK 'da bulunan 40 'ıncı maddedeki yaş şatlarını taşımalı, 657 sayılı kanun içerisinde 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımalı, Devlet memuru olarak alınacak kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Devlet memuru olacak alınacak kişinin askerlikle ilgisinin bulunmaması , askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muzavvaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması şartı aranıyor. Devlet memuru olarak alınacak kişinin akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor. Özel koşullar arasında ise asgari KPSS puan şartını sağlamak, alım yapılacak pozisyona göre belirlenen eğitim şartını sağlamak ve kurumların talep ettiği tüm özel koşullara haiz olmak.

ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA İŞ ARAYANLAR İÇİN

İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu belirterek, "Bir işletmede çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor. Aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var." dedi. Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.

Taşlıdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını söyledi. Sektörde işletmecilerin, oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığını anlattı.

Taşlıdağ, sektörün artık çok geliştiğini, vale hizmeti vererek araçları evden veya iş yerinden alıp yıkayıp tekrar teslim ettiğini belirterek, artık insanlar için zamanın çok önemli olduğunu, işletmeye gelen araç sahibinin, otomobilinin 15 dakikada hazır olmasını istediğini, bu nedenle istihdam rakamının yüksek olduğunu söyledi.



İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu bildiren Taşlıdağ, "Bir oto yıkama yağlama işletmesinde en az 5 kişi olmalı. Bu 5 kişiden birisi yıkama yağlama, birisi kurulama, birisi sabunlama, diğeri de iç temizlik yapar. Bu sürekli dönüşümle sürer. Ancak bunun vale hizmeti var, başlarında duracak birisi var... Çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor." şeklinde konuştu.



Taşlıdağ, sektörde eleman bulunamadığı için ciddi istihdam açığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda minimum sayıyla çalışıldığı düşünülse en az 30 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Ancak daha çok sayıda elemana ihtiyacımız var. Eleman eksikliği nedeniyle birçok işletmemiz yabancı işçi çalıştırıyor. Şu anda aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var. Bakın ara eleman vesaire demiyorum. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, çalışacak elemana ihtiyacımız var. Şu anda 20 bin kişi başvursa hemen çalıştırmaya başlarız. Bu sayı yaz mevsiminde artar bile..."



"İŞSİZLER BİZE BAŞVURSUN"



Kenan Taşlıdağ, oto yıkama yağlama sektöründe işlerin yolunda gittiğini, birçok işletmenin gece bile çalıştığını ifade etti. İşsizlere, oto yıkama yağlama işletmelerine başvurmaları çağrısında bulunan Taşlıdağ, "Şu anda günlük 8 saat çalışarak 2 bin liraya yakın direkt maaşla işe alabiliriz." dedi.



Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir istekleri olduğunu dile getiren Taşlıdağ, "3308 sayılı Çıraklık Yasası'na (Mesleki Eğitim Kanunu) sektörümüzü tanımlasınlar. Biz çıraklık eğitim merkezlerinde diplomalı eleman yetiştirelim ve oralarda bu işin kursunu görsünler. Deneyimli olmayanları da kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDE MALİ AÇIDAN SIKINTI YOK"



Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto yıkama yağlama işletmesinin sahibi olan Buğra Işık da daha önce başka bir iş yaptığını, sektördeki açığı görerek böyle bir işletme açtıklarını ifade ederek, sektöre ilginin her geçen gün arttığını, insanların araçlarını eskiye göre daha fazla yıkattığını anlattı.



Işık, "Sektörde mali açıdan sıkıntı yok. İyi ki sektöre girmişiz, kazancı iyi olan bir pazar... Şu anda benim işletmemde 7 kişi istihdam ediliyor ancak acilen 3 kişiye daha ihtiyacım var. Hatta bu rakam, yaz sezonunda 15-20'ye çıkabilir. Yani acilen istihdam sayısını yüzde 50'ye yakın artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Bu işletmede çalışan ve 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Suriyeli İbrahim Emin Ramo da Halep'te 16 yıl boyunca bu işle ilgilendiğini ifade ederek, Türkiye'ye geldiğinde bu alanda iş bulmakta hiç zorlanmadığını söyledi.



Ramo, "Bu alanda ciddi ihtiyaç olduğu için hiç zorlanmadım. İşimden çok memnunum." dedi.