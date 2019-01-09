İşkur işsizlik maaşı ödeneği alma şartları 2019 İşsizlik maaşı hesaplama SGK sigorta primi teşvik yönetimi

İşkur işsizlik maaşı ödeneği alma şartları neler? 2019 İşsizlik maaşı hesaplama SGK sigorta primi teşvik yönetiminde nasıl bir değişiklik yapıldı? Resmi Gazete işsizlik maaşı 2019 yılı zam oranları ne kadar oldu? İşkur İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? sorularına ilişkin araştırmalar sürüyor. İşsizlik maaşları gerekli şartlar doğrultusunda İşkur üzerinden başvuru gerçekleştirilerek alınabilir. 2019 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zamla birlikte işsizlik maaşlarına da zam yapıldı. Ancak yapılan son açıklamalara göre işsizlik maaşı ödeneği alma şartlarıv ve SGK sigorta primi teşvik yönetiminde bazı değişikliğe gidildi. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı yüzde 1 olarak alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı. İşsizlik maaşı asgari ücrete endeksli olarak ödeniyor. İşsizlik maaşı almakta olan 500 bini aşkın kişi, 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılan asgari ücretin işsizlik maaşını artırıp artırmayacağını merak ediyor. İşkur işsizlik maaşı ödeneği alma şartları 2019 zam oranları son dakika haberler ve yeni gelişmeler haberimizde...

İşsizlik maaşı asgari ücrete endeksli olarak ödeniyor. İşsizlik maaşı almakta olan 500 bini aşkın kişi, 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılan asgari ücretin işsizlik maaşını artırıp artırmayacağını merak ediyor. İşsizlikten önce son dört aydaki ortalama brüt ücreti 4 bin 60 liranın üzerinde olanlar, brüt ücret tutarlarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek.



Devlet tarafından verilen işsizlik maaşına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlenmişti. 2019 Yılı Asgari Ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu. Şimdi ise merak edilen 2019 yılında işsizlik maaşının ne kadar artacağı oldu. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar artacak.



Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında memurların alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.



1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1015 lira, en yüksek 2030 lira oldu.



İşsizlik sigortası kanununda yapılması planlanan kanun teklifi ile işsizlik maaşı almak için son 4 ay boyunca prim ödeme şartı hizmet akdine bağlı olma şartı olarak değişiyor. Böylece işten çıkarılarak çalışma hayatına ara veren bireylerin devamsızlıktan dolayı işsizlik maaşı alma hakları yanmayacak. Yani işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak.





İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı.



Öngörülen düzenleme ile işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olma şartı esnetiliyor. “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi, “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştiriliyor. Aranan şart, “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün, hizmet akdine tabi olanlardan…” şekline dönüşüyor. Böylece iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, son 120 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilmesi durumunda da işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.



İşsizliğin arttığı bu dönemde en çok mrerak edilen konular arasında yer alan işsizlik maaşının yeni yılda ne kadar artacağı ise bir diğer konu 623 lira ödenen işsizlik maaşının 800 lirayı bulması talepler arasında. İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.



Devlet, işveren tarafından iş akdininin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar.Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı. Buna göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak kişi kendi isteği dışından işinden çıkarılmış olmalı. Başvuru yapacak kişinin çalışmakta olduğu şirketin iflası ve benzeri durumların yaşanması da başvurular için geçerli sayılıyor.

İşsizlik sigortası işveren payında düzenleme yapıldı. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı yüzde 1 olarak alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı.



"Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 31 Aralık 2018'de Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.



"3 yıl süreyle yüzde 1 olacak"



1 Ocak itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getiren Bakan Selçuk, "Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak." ifadesini kullandı.



Selçuk, bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi aracılığıyla belirleneceğini, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edileceğini bildirdi.



İş yerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019'dan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince, İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Teşvikten yararlanan iş yerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25,58 lira, azami 191,88 lira teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz."

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşına başvurmak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar. İşsizlik maaşı için yoğun şekilde araştırılan ilk konu işsizlik maaşına nasıl başvurulabileceği ile ilgili. İkinci önemli soru ise işsizlik maaşına başvurabilmek için sunulan şartlar.

İşsiz kalan ve kısa süre içerisinde iş bulamayan vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak istiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?



Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.



İşsizlik sigortasının kapsamı



§ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,



§ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,



§ İstekleri halinde;



- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,



- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasının kapsamındadır.



İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları



İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;



§ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



§ Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,



§ Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



§ Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.



İşsizlik sigortasına başvuru



Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.



İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.



İşsizlik ödeneğinin süresi



Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;



§ 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



§ 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



§ 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,



süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.



Son 120 günde kesinti sayılmayan haller



Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;



1. Hastalık,



2. Ücretsiz izin,



3. Disiplin cezası



4. Gözaltına alınma,



5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,



6. Kısmi istihdam,



7. Grev,



8. Lokavt,



9. Genel hayatı etkileyen olaylar,



10. Ekonomik kriz,



11. Doğal afet,



Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.



İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler



İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;



§ İşsizlik ödeneği verilmesi,



§ Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,



§ Yeni bir iş bulma,



§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,







İşsizlik ödeneği miktarı



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.



(*) Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyeceği için İşsizlik Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. Asgari ücret 1.647,00 TL olarak alınmıştır.



İşsizlik ödeneğinin ödenmesi



İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.



İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller



İşsizlik ödeneği almakta iken;



§ İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



§ Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



§ İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.



§ İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.



İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler



İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.



Sağlık hizmetinden yararlanma



İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.



İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler



İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.



İşsizlik sigortası prim miktarı



İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.