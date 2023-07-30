''İslam dünyasının iki ayrı kanadıyız''... İran'dan Türkiye'ye teklif

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Tahran-Ankara ilişkilerinin ilerletilmesi gereğinin altını çizmek amacıyla Türkiye'nin İran'a yeni atanan büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile bir araya geldi.

Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Mohammad Sadeq Motamedian'ın da katıldığı bu görüşmede Vahidi, İran-Türkiye ilişkilerinin pek çok işbirliği alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı, yeni Türk büyükelçisinin görev süresi boyunca İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini umduğunu ifade etti.

Vahidi, Aras Nehri ile ilgili konuların önemini vurguladı ve İran ile Türkiye'nin sınır vilayetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasını teklif etti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa da değinerek, böyle bir hareketin tüm ilahi dinlere saygısızlık olduğunu söyledi. Vahidi, "İran ve Türkiye, İslam dünyasının ve bölgenin iki önemli kanadı fakat Amerika ve müttefikleri, İslam dünyasının büyümesini istemiyor" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin İslam dünyası ve bölge için önemli olduğunu belirten Bakan Vahidi, "İki ülke ilişkilerinin çok yönlü olarak genişletilmesi bölgede barış ve istikrarı yaygınlaştıracak ve halklar arasında daha fazla iletişim kurulmasına zemin hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Motamedian ilinin Türkiye ile sınır komşusu olması nedeniyle Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için alınan önlemlerden bahsetti. Vali, "İran İçişleri Bakanı'nın talimatıyla Salmas ve Çaldıran hudut çarşıları tamamlanıyor ve yeni bir çarşı açmanın yollarını arıyoruz. Demir yolu ile Avrupa ile olan ticareti Türkiye üzerinden takip edebiliyoruz" dedi.

Ülkedeki sınır terminallerinin yüzde 25'inden fazlasının Batı Azerbaycan'da bulunduğunu söyleyen Mutadyan, "Batı Azerbaycan, Türkiye sınırındaki coğrafi konumu nedeniyle iki ülkenin ekonomik hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynayabilir" değerlendirmesinde bulundu.