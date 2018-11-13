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İSO Başkanı Bahçıvan: Alınan tedbirler piyasalarda canlanma oluşturdu

İSO Başkanı Bahçıvan, 'Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var. Alınan tedbirler piyasalarda canlanma oluşturdu.' dedi.

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Bahçıvan, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Türkiye cari açık sorununu aşar"
 
Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şöyle konuştu:
 
"Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar."
 
Faiz eleştirisi
 
Faiz oranlarını değerlendiren Bahçıvan, "Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil." dedi.

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