Türkiye 54 ürünün ihracatında kısıtlamaya giderek İsrail'e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu. Ticaret Bakanlığı, özellikle İsrail açısından önem taşıyan ve tedarikinin büyük kısmı Türkiye'den olan ürünleri listeye ekledi. İsrail, yaptırım listesindeki çimentonun, inşaat demirinin ve bakır kabloların %25-30'unu Türk firmalarından alıyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk işareti vermesi sonrası Ticaret Bakanlığı kısıtlamalar konusunda 54 kalem üründe harekete geçti. İsrail'e yönelik getirilen ihracat yasağındaki ürünler özenle seçildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu kapsamda İsrail açısından büyük önem taşıyan ve tedarikinin büyük bir kısmını Türkiye'den yaptığı ürünler teker teker seçilerek listeye eklendi. Çimento, inşaat demiri ve bakır kabloların yüzde 25-30'luk kısmını Türkiye üzerinden tedarik eden İsrail'in özellikle inşaat işlerinin ambargo ile yavaşlaması öngörülüyor.

YENİ TEDARİKÇİLER MALİYETLERİ ARTIRACAK

9 Nisan tarihinden itibaren 54 kalem üründe uygulanmaya başlayan ihracat yasağının birçoğu inşaat sektörünü kapsıyor. Türkiye'den aldığı bu ürünleri farklı ülkelerden tedarik edecek olan İsrail, hem sürekli iş yaptığı ve bildiği ürünleri kullanamayacak hem zaman kaybı yaşayacak hem de lojistik ve ürün maliyetinde artışlar yaşayacak.

KISITLAMA GENİŞLEYEBİLİR

İsrail'e uygulanan ihracat kısıtlamasında ilk etapta insani ihtiyaç ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Gıda, ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlar kapsam dışında bırakılmasının yanı sıra kapsamın genişlemesi de İsrail hükümetinin kararlarına bağlı olacak. İsrail'in Gazze zulmünü durdurmaması durumunda ihracat kısıtlamasının kapsamının büyütülmesi zamana yayılacak. İsrail tarafından alınan kararlara göre başlatılması beklenen ihracat yasağının genişlemesi insani ihtiyaçlara kadar genişleyecek. Netanyahu hükümetinin ise Türkiye'nin ihracat kısıtlamasının genişlemesine karşın önlemler almaya çalışması bekleniyor.

Ron Tomer

İSRAİL İŞ DÜNYASI PANİKTE



Türkiye'nin İsrail'e ihracatı Gazze'de ateşkes sağlanana kadar durduracağını açıklamasının ardından İsrail iş dünyasından tepkiler yükselmeye başladı. Bir televizyon programında konuşan İsrail Üreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer, "İnşaat malzemeleri alanında Türkiye'ye bağımlı hale gelmiştik. Türkiye, bazı kalemlerde İsrail ekonomisinin tükettiği malların yüzde 50'den fazlasını satıyor" dedi. Tomer "Bunu birdenbire bıçakla durdurduğunuzda, o zaman bunun bir sonucu olacak" şeklinde konuştu. Konut sektöründe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirten Tomer, "Türkiye sadece bir başlangıç mı? Daha fazla ülke İsrail'e yaptırım uygulayabilir" görüşünü dile getirdi.

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