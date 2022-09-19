İsrail'in tercihi Türkiye oldu! 1.2 milyar dolarlık ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) açıklamasına göre, ÇİB heyeti, 17 firmadan 28 kişinin katılımıyla yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇİB'in İsrail'de yaptığı temaslar kapsamında, B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'ın başkanlığını üstlendiği heyete, ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erciyas eşlik etti.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret istatistikleri incelendiğinde, İsrail'in Türkiye'den en çok ithalat gerçekleştirdiği sektör açık ara çelik olurken, çelik sektörünü sırasıyla otomobil ve plastik ürünleri takip etti. İsrail'in Türkiye'ye olan ihracatında ise muhtelif kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve çelik hurdası öne çıktı.

- İSRAİL'İN EN BÜYÜK ÇELİK İTHALATI TÜRKİYE'DEN

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, şunları kaydetti:

"İsrail'in çelik ithalatı istatistiklerine bakıldığında, 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye olmuştur. 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti. Türkiye'yi sırasıyla 699 milyon dolar ile Çin, 401 milyon dolar ile Rusya ve 184 milyon dolar ile Ukrayna takip etti. 2022 yılı ilk 7 ayında ise Türkiye'nin İsrail'e çelik ihracatı değer bazında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktarda ise yüzde 10 artış ile 1,1 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Özellikle ham madde fiyatlarında yaşanan artışın ürün fiyatlarına olan etkisi ile değerde yaşanan değişim miktara göre daha yüksek oldu. Sırasıyla 2022 yılında tonaj bazında en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün ise inşaat çeliği, filmaşin, dikişli boru, sıcak yassı ve inşaat aksamı oldu."

Kısa ve orta vadede İsrailli çelik firmalarının, Türkiye'den çelik taleplerinde artış yaşanacağının tahmin edildiğini aktaran Aslan, "Türk çeliğine alternatif olabilecek Rusya ve Ukrayna'da yaşanan politik durum ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimler nedeniyle Çin'den yapılacak ithalatta yaşanabilecek aksaklıklar, İsrail çelik tüketicisi firmalar için Türkiye ile yapılan ticaretin önemini arttırdı. İsrail çelik pazarının ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik edebilecek fiyat avantajı sunan, bilinir ve en önemlisi güvenilir kaynakların başında Türkiye gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "PANDEMİ SONRASI İLK TİCARET HEYETİ"

İsrail'e bu yıl ihracatın 2 milyon tonu geçeceğini ve 1,7 milyar dolar ihracatın olacağını bildiren Aslan, yıllardır İsrail'in ihracatında birinci sırada olduklarını, Rusya'nın ise ikinci sırada bulunduğunu aktardı. Aslan, Türkiye'nin İsrail'e yakınlığından dolayı burayı tercih ettiğini kaydetti.

Aslan, 17 firma ile Türkiye'den İsrail'e geldiklerini, İsrail'den 400 firmanın kayıt yaptırdığını belirterek, "Biz bunları 2020-2021'de planlıyorduk. Pandemi olunca bırakmak durumunda kaldık. Bu bizim ilk ticaret heyetimiz. Ondan sonraki de Ekim 26-27'de Estonya ve Letonya'da olacak. 2023'te de Batı Afrika, Güney Amerika planlıyoruz. İsrail ticaret heyetine katılan 17 firmanın 8 tanesi katma değerli ürün üretiyor." ifadelerini kullandı.

Yılın 8 ayında 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Aslan, "İhracat hedefimiz 25 milyar dolardı. Ama 21 milyar dolarda kalabiliriz. 2021 yılını, 21-22 milyar dolarla kapattık. Hedefimiz yüzde 20 artıştı fakat emtia fiyatlarındaki yükseliş ve tonaj artışından dolayı mayıs ayında yıl sonu hedefini revize ettik. Geçen seneye göre yılı aynı ton ve değerle kapatacağız gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.