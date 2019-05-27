İşsizlik ile kısa dönem ödenekleri 31 Mayıs’ta 

Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 4 Haziran’a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran’da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs’a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi. Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti.