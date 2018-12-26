İşsizlik maaşı asgari ücret zammı ne kadar? 2019 İşsizlik maaşı hesaplama ve alma şartları neler? İşsizlik maaşı nereden alınır? İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi? İşsizlik maaşı alanlar yeni zamdan yararlanacak mı? İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Asgari ücret 2019 zammı açıklanması ile birlikte İşkur üzerinden işsizlik maaşı alan vatandaşlar yeni yapılan zam oranlarından etkilenip etkilenmeyeceklerini araştırıyor. Aynı zamanda işsizlik maaşı alma hakları ve şartları ile ilgili ne gibi bir değişiklik yapıldığı merak edilen konular arasında. Asgari Ücret Tespit Komisyonun 4. toplantısı ardından 2019 asgari ücret zam oranı belli oldu, aynı oranda zam işsizlik maaşına da geldi. Halihazırda çalışmakta oldukları işlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların araştırdığı işsizlik maaşı alma şartları ve başvuru süreci birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor Yeni yılda yüzde 26 zamlanan işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizde derledik.

İşsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı, kısa süre içerisinde iş bulamayanlar için bir güvence oluyor. İşsizlik maaşı belirli şartları sağladıktan sonra alınabiliyor. Bazı koşullar dahilinde gerçekleştirilebilen işsizlik maaşı başvurusu, internet üzerinden üzerinden şartları ile sorgulanmaya devam ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI 2019'DA KAÇ LİRA OLACAK?



Hali hazırda 805 TL olan en düşük işsizlik maaşı 2019 yılında 1015 TL'ye yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 TL'den 2 bin 30 TL'ye çıkacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin % 40'ı baz alınarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.







PEKİ İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?



– İyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri olmayıp, çalışmaya yeterli olup da kusuru dışında işini kaybedenler,

– Son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar işsizlik maaşından yararlanıyor.



İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle;



Fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yazılı ya da elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekiyor. Yani mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde ise alınacak para düşüyor.

Ayrıca, son üç yıl içinde; 600 gün (900 – 1080) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara da 180 gün (240 – 300) süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.



İşsizlik maaşına, https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adresine girip SSK sicil numaranızı yazdıktan sonra sisteme giriş yaparak süreci başlatabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;



1 - Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,



2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.



BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?



Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.



MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?



İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;



600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.







HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.



İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?



Belirli şartlar doğrultusunda verilen işsizlik maaşı hakkı, bazı durumlarda geri alınabiliyor. İşte, ödeneğin kesildiği durumlar;



İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin son iş yerindeki şartları kapsamasına rağmen işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin vatandaşların işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı öğrenilen vatandaşların “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.



İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.



30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE



Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor.



Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var.



2018 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.029,50 811,8 6,16 805,64 Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500 1.400 10,63 1.389,37 Son Ay 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1.623,60(*) 12,32 1.611,28





(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır.



NE KADAR GEÇ, O KADAR AZ PARA



Yeni Asır'ın haberine göre işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat şartı var. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.



Örneğin bir çalışan son üç yılda 900 gün prim biriktirmişse ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler, (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.



İKİNCİ MAAŞ İMKANI



İşsizlik maaşı alırken iş bulunursa bu kez sistem değişiyor. İş bulan sigortalının işsizlik ödeneği kesiliyor. Bulduğu işten de çıkartılırsa bu kez kalan kısmı almaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği almak için söylediğimiz gibi haksız veya sebepsiz yere işten çıkmak ya da haklı fesih şartlarıyla kendi ayrılmak gerekiyor.



Bunun dışında, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor.

KAÇ AY MAAŞ ALINIYOR



Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaş ödeniyor.



HESAP NASIL YAPILIYOR



İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması alınıyor. Bunun yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.