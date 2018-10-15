İş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı. Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8

Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6

Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1

Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6

Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7

Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2

Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8

Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6

Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6

Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3

Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3

Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4

Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9