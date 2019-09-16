İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,4 puan yükselerek yüzde 24,8 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7

Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7

Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1

Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13

Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8

Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13

Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8

Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1

Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4

Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6

Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3

Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5

Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,3'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72,4'e gerilerken, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 34,7'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 35,2'ye yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus 61.426 30.351 31.075

İş gücü 32.766 21.976 10.790

İstihdam 28.512 19.405 9.107

Tarım 5.392 2.953 2.438

Tarım dışı 23.121 16.452 6.669

İşsiz 4.253 2.571 1.683

İş gücüne dahil olmayanlar 28.660 8.375 20.285

İş gücüne katılma oranı 53,3 72,4 34,7

İstihdam oranı 46,4 63,9 29,3

İşsizlik oranı 13 11,7 15,6

Tarım dışı işsizlik oranı 15,3 13,2 20

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı 58,9 78,6 39,1

İstihdam oranı 51,1 69,2 32,9

İşsizlik oranı 13,3 12 15,9

Tarım dışı işsizlik oranı 15,4 13,3 20,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 24,8 21,9 29,8

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 26,2 19 33,6