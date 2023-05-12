İstanbul-Eskişehir-Antalya güzergâhının detayları belli oldu! Yolculuk 2 saate düşecek

Bakan Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı. 'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı. İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu. Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saate düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.