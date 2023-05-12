İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5992
  • EURO
    21,4421
  • ALTIN
    1265.35
  • BIST100
    4853.07
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İstanbul-Eskişehir-Antalya güzergâhının detayları belli oldu! Yolculuk 2 saate düşecek
Ekonomi

İstanbul-Eskişehir-Antalya güzergâhının detayları belli oldu! Yolculuk 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Eskişehir-Antalya arası ulaşımın hızlı tren ile 2 saate düşeceğini duyurdu.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
İstanbul-Eskişehir-Antalya güzergâhının detayları belli oldu! Yolculuk 2 saate düşecek
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı. 'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı. İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu. Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saate düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.