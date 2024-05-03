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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Amsterdam ve Londra'yı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre; 22-28 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Buna göre; İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow Havalimanlarını geride bırakmış oldu.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı, Amsterdam ve Londra'yı geride bıraktı
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İstanbul Havalimanı, 22-28 Nisan arasında günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL HAVALİMANI YİNE ZİRVEDE

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AMSTERDAM VE LONDRA'YI GERİDE BIRAKTI

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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