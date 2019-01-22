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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: İstanbul Havalimanı taşıması Martta bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: '(İstanbul Havalimanı'na) Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak.' dedi.

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Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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