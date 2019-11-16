İstanbul için alarm: 100 günlük su kaldı

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 38.79 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 28.63, Terkos’da yüzde 57.20, Sazlıdere’de yüzde 38.61, Alibeyköy’de yüzde 32.55, Büyükçekmece’de yüzde 39.53, Ömerli’de yüzde 34.54, Darlık’ta yüzde 45.03 seviyelerine indi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 380 milyon metreküp seviyesine indi.

Barajların ölüm hacim seviyesinin yüzde 10 olduğu hesaba katıldığında, mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin su tüketimi gerçekleşen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı.

Prof. Dr. Sevinç Asilhan, sadece bölgesel değil, küresel olarak da yağışların yer değiştirdiğini belirterek, İstanbul’un da ortalama düşmesi gereken yağış miktarından daha azını aldığını söyledi. İstanbul’un kişi başına düşen bireysel su tüketimi giderek artan bir şehir olduğuna işaret eden Prof. Dr. Asilhan, kontrollü su kesintilerinin su seviyenin çok aşağı seviyelere geldiği zaman uygulanabileceğini belirterek, altı aylık süreçte beklenen yağışların olmaması durumunda bu yola da başvurulabileceğini kaydetti.