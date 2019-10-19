''İstanbul’a gelen turist ilk kez nüfusu geçecek''

İstanbul Ticaret Odası (İTO) dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM 2019’a çıkarma yaptı. Fuarda basın mensuplarıyla buluşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk turizminin son dönemlerin en iyi sezonu geçirdiğini belirtti. İstanbul’da otel doluluk oranlarının arttığına dikkati çeken Avdagiç “Batılı turistlerin geri gelme oranı arttı. İstanbul’da otel birim fiyatlarında yüzde 27 artış var, döviz bazında. Doluluk oranlarında yüzde 87’ye geldik. Beklentimiz, tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15.5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ BÜYÜYOR

Avdagiç, son dönemdeki makro verilere bakıldığında ortada iş dünyasını umutlandıran bir tablo olduğunu belirterek, PMI verisinin eylülde 17 aydan sonra tekrar 50 eşiğine yükseldiğini, Avro Bölgesi’nde eylül ayı PMI verisinin 45.7 ile son 7 yılın en düşüğünde olduğunu anımsattı. Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı’na işaret ederek, “Buradaki büyüme hedefleri 2019 yılı için yüzde 0,5, 2020-2021 ve 2022 için ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu anlamda OECD, Fitch, Dünya Bankası, hepsi Yeni Ekonomi Programı’nın ortaya koyduğu hedeflere yaklaşan revizyonlar yaptılar. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatıp, 2020’de tempoyu hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İFM YATIRIM ÇEKECEK

Türkiye Varlık Fonu’nun, İstanbul Finans Merkezi’ne ciddi bir kaynak aktarmaya karar verdiğini ifade eden Avdagiç, dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi’nin, hızlı bir şekilde devreye alınacağını söyledi. Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi’nin hızlıca devreye alınmasının İstanbul için bir milat olacağını vurgulayarak, “Dünyadaki sermaye akımının İstanbul üzerinden yön bulması, ülkemizde fona ulaşım maliyetinin azalması, hareketlendireceği hukuk, müşavirlik, medya, gayrimenkul ve eğitim gibi pek çok alt sektörle birlikte oluşturacağı istihdam ülkemize büyük katma değer sağlayacak” dedi.