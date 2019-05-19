İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.
- AA
15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.
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