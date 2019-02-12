İstanbul'da tanzim satış çadırlarında ilk gün 224.7 ton ürün satıldı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da da tanzim satış noktaları kuruldu ve dün satışlara başlandı. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştirildi.

Vatandaşların en fazla 3 kilo alabildiği ürünlerin, İstanbul'daki ilk gün bilançosu ortaya çıktı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, ıspanak 16, patates 70, domates 118, salatalık 15 ,patlıcan 2,7, biber çarliston 2, sivri biber 1, soğan 73 ton satıldı.