Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı.

Kurum, İstanbullulara yeni metro hatları ve metrobüs hatlarının uzatılacağı müjdesini verdi.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"SİLİVRİ'YE METROBÜS GELİYOR"



Biz, İstanbulluların evlerine, işlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Bu nedenle filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. Buradan da müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri'ye Metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır. Bu hedefle de; D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP - Silivri hattına kadar uzatacağız.

"MEVCUT METRO HATTINI 650 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"



Raylı sistemler İstanbul'un hayat damarı desem yeridir. İşte raylı sistemlerde hedefimiz; Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. 10 yıl sonra, yani 2034'te de bu uzunluğu 1004 km'ye ulaştıracağız. Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattını tamamlayarak, Küçükçekmece ve çevre ilçelerdeki kardeşlerimizi rahatlatacağız. Yine Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap hattıyla, park et devam et duraklarıyla, bu bölgedeki araç trafiğini olabildiğince azaltacağız.

İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme hattımızı da yapacağız. Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan metroya binen bir yolcumuz, boğazın altından geçecek; Söğütlüçeşme'ye güvenle ulaşacak. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu tamamlayacağız. Sultanbeyli-Kurtköy hattını tamamlayarak; Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Yine Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarını tamamlayarak, vatandaşımızın havaalanı bağlantısını sağlayacağız.