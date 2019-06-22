İstanbullu'ya tapu müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yıllardır İstanbul’da kangren olmuş Hazine arsaları üzerinde yaşayan 1 milyon kişiye tapu müjdesi verdi. Yıldırım tapu tahsis belgesi olan veya İmar Barışı’ndan faydalananlar düşük bir bedelle tapularına kavuşacak. Ayrıca kaçak kat yaptığı için ceza tutanağı tutulanların da cezalarında indirime gidilecek. Dün İstanbul programı öncesi yazılı bir açıklama yapan Yıldırım “Gecekondu olarak nitelendirilen, geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ve Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup İmar barışından faydalanan İstanbullular’ın tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız” dedi.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Daha sonra PERPA esnafı ile bir araya gelen ve Cuma namazını burada kılan Yıldırım sorular üzerine İstanbul’da gecekonduda yaşayan vatandaşların durumu ile ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yıldırım “Bildiğiniz gibi İmar Barışı benim Başbakanlığım döneminde çıkan yasadır. Bu yasa çerçevesinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde vatandaş müracaat etti. Bunun 2 milyona yakını İstanbul’dan. İstanbul’da başka bir sorun var. Özal döneminde özellikle gecekondularla ilgili bir sorun. Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti Hazine’ye ait yerlerin tapularının verilmesi. Biz bununla ilgili çalışma yapacağız. Çalışmanın esası şu, bu arazileri Hazine’den belediye devralacak. Belediye uygun şartlarıyla hak sahiplerine bunları verecek. Tapuyu da hemen verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutlar tapuya dönüştürülecek. 30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek” dedi.

TÜM İLÇELERİ KAPSIYOR

Yıldırım, İstanbul genelinde 900 bin civarında hak sahibinin bu statüde olduğunu belirterek, başvuru sürecini şöyle anlattı: “Önce tapu tahsis belgesiyle müracaat edecek. Hazine’nin yeri olanlar, önce Hazine’den belediyeye geçecek, daha sonra da hak sahibine uygun ödeme koşullarıyla, taksitlerle devri yapılacak. Tapusu teslim edilecek. Taksitler bitmeden değil, tapu hemen teslim edilecek. Bu uygulama bütün ilçelerde başlayacak.”