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''İstanbul’u küresel moda merkezi haline getireceğiz''

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey, yarın başlıyor.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirdiği organizasyona 100’den fazla konuşmacı, 150’nin üzerinde tasarımcı, sanayici, akademisyen, öğrenciler ve binlerce izleyici bir araya katılacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, “Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz” dedi.     

60 BİN KİŞİ KATILACAK 

Gülle, etkinliğe 60 bin ziyaretçi beklediklerini ifade “ diye konuştu.ederek, “Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey’in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, büyük motivasyon kaynağı. Design Week Turkey’in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşacağını öngörüyoruz” dedi. Etkinliğe Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından  katılacak.

TASARIM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRECEK BİR PROJE

İsmail Gülle, bu anlayışla, oyun tasarımından tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, endüstri ürünlerine, restoran tasarımından şehir tasarımı ve tarihi miraslara kadar pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program hazırladıklarını aktardı. Gülle, “Design Week Turkey’i, ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması adına son derece önemli görüyoruz. Design Week Turkey ile başarı örneklerini arttırarak yeni tasarımcılarımızı harekete geçirmek istiyoruz. Her yeni fikirle, geleceğe doğru bir adım daha atıyoruz.”

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