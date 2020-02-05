İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla

AA 05.02.2020 11:18 - Güncelleme: 05.02.2020 11:18

AA muhabirinin TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. 39 ilçeli kentin en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise 6 milyon 597 bin 426 olarak verilere yansıdı.

Kentin en yüksek nüfusuna sahip ilçesi 954 bin 579 ile Esenyurt olurken, Küçükçekmece'nin nüfusu 792 bin 821, Bağcılar'ın nüfusu 745 bin 125'e ulaştı.

İlçelerin nüfus sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu:

Esenyurt 954.579 Küçükçekmece 792.821 Bağcılar 745.125 Pendik 711.894 Ümraniye 710.280 Bahçelievler 611.059 Sultangazi 534.565 Üsküdar 531.825 Maltepe 513.316 Gaziosmanpaşa 491.962

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı, Avrupa'da Danimarka, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Andorra, Kosova, San Marino, Bosna Hersek ve Moldova'yı geride bıraktı.

Ülkelerin nüfusları ise verilere aşağıdaki gibi yansıdı:

Danimarka 5.806.081 Estonya 1.324.820 İrlanda 4.904.226 Hırvatistan 4.076.246 Letonya 1.919.968 Litvanya 2.794.184 Lüksemburg 613.894 Malta 493.559 Slovenya 2.080.908 Slovakya 5.450.421 Finlandiya 5.517.919 İzlanda 356.991 Lihtenştayn 38.378 Norveç 5.328.212 Karadağ 622.182 K.Makedonya 2.077.132 Arnavutluk 2.862.427 Andorra 76.177 Kosova 1.795.666 San Marino 34.590

2019 verileri bulunmayan Bosna Hersek'in 2018 nüfusu 3 milyon 502 bin 550, Moldova'nın 3 milyon 547 bin 539 olarak kayıt altına alınmıştı.

Komşu ülkeler Gürcistan'ın 3 milyon 723 bin 464, Ermenistan ise 2 milyon 965 bin 269 nüfusla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin gerisinde kaldı.

- NÜFUSU EN HIZLI ARTAN İLÇE ESENYURT



Nüfusu en fazla artan ilçeler sıralamasında ise 63 bin 459 artışla Esenyurt ilk sırayı alırken, bu ilçeyi 32 bin 424'le Başakşehir, 24 bin 75'le Kadıköy, 22 bin 590'la Sancaktepe, 22 bin 504'le Küçükçekmece, 20 bin 887'yle Beylikdüzü izledi.

2018-2019 verilerinde nüfusunda en az değişim olan ilçe Güngören olurken, ilçedeki nüfus 110 artışla 289 bin 331'den 289 bin 441'e yükseldi.

2018'de İstanbul'un ilçelerinin nüfus bazında sıralaması Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Esenler, Kağıthane, Fatih, Avcılar, Başakşehir, Ataşehir, Sancaktepe, Eyüpsultan, Sarıyer, Beylikdüzü, Sultanbeyli, Güngören, Zeytinburnu, Şişli, Bayrampaşa, Arnavutköy, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde gerçekleşmişti.

İlçeler 2019'da ise Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Üsküdar, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih, Sancaktepe, Ataşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde sıralandı.

Verilere göre son 11 ilçenin sıralamadaki yeri değişmezken, Başakşehir 17. sıradan 13. sıraya çıkarak en büyük yükselişi kaydetti. Bu ilçenin dışında Sultangazi 8. sıradan 7'ye, Arnavutköy 28. sıradan 26'ya, Kadıköy 12. sıradan 11'e, Avcılar 16. sıradan 15'e, Sancaktepe 19. sıradan 18'e, Beylikdüzü 22. sıradan 21'e Zeytinburnu 25. sıradan 24'e yükseldi.