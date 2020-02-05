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Ekonomi

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019' sonuçlarına göre, İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusunu geride bıraktı.

AA05.02.2020  11:18 - Güncelleme: 05.02.2020  11:18

AA muhabirinin TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. 39 ilçeli kentin en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise 6 milyon 597 bin 426 olarak verilere yansıdı.

Kentin en yüksek nüfusuna sahip ilçesi 954 bin 579 ile Esenyurt olurken, Küçükçekmece'nin nüfusu 792 bin 821, Bağcılar'ın nüfusu 745 bin 125'e ulaştı.

İlçelerin nüfus sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu:

Esenyurt 954.579
Küçükçekmece 792.821
Bağcılar 745.125
Pendik 711.894
Ümraniye 710.280
Bahçelievler 611.059
Sultangazi 534.565
Üsküdar 531.825
Maltepe 513.316
Gaziosmanpaşa 491.962

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı, Avrupa'da Danimarka, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Andorra, Kosova, San Marino, Bosna Hersek ve Moldova'yı geride bıraktı.

Ülkelerin nüfusları ise verilere aşağıdaki gibi yansıdı:

Danimarka 5.806.081
Estonya1.324.820
İrlanda4.904.226
Hırvatistan4.076.246
Letonya1.919.968
Litvanya2.794.184
Lüksemburg613.894
Malta493.559
Slovenya2.080.908
Slovakya5.450.421
Finlandiya5.517.919
İzlanda356.991
Lihtenştayn38.378
Norveç5.328.212
Karadağ622.182
K.Makedonya2.077.132
Arnavutluk2.862.427
Andorra76.177
Kosova1.795.666
San Marino34.590

2019 verileri bulunmayan Bosna Hersek'in 2018 nüfusu 3 milyon 502 bin 550, Moldova'nın 3 milyon 547 bin 539 olarak kayıt altına alınmıştı.

Komşu ülkeler Gürcistan'ın 3 milyon 723 bin 464, Ermenistan ise 2 milyon 965 bin 269 nüfusla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin gerisinde kaldı.

- NÜFUSU EN HIZLI ARTAN İLÇE ESENYURT

Nüfusu en fazla artan ilçeler sıralamasında ise 63 bin 459 artışla Esenyurt ilk sırayı alırken, bu ilçeyi 32 bin 424'le Başakşehir, 24 bin 75'le Kadıköy, 22 bin 590'la Sancaktepe, 22 bin 504'le Küçükçekmece, 20 bin 887'yle Beylikdüzü izledi.

2018-2019 verilerinde nüfusunda en az değişim olan ilçe Güngören olurken, ilçedeki nüfus 110 artışla 289 bin 331'den 289 bin 441'e yükseldi.

2018'de İstanbul'un ilçelerinin nüfus bazında sıralaması Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Esenler, Kağıthane, Fatih, Avcılar, Başakşehir, Ataşehir, Sancaktepe, Eyüpsultan, Sarıyer, Beylikdüzü, Sultanbeyli, Güngören, Zeytinburnu, Şişli, Bayrampaşa, Arnavutköy, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde gerçekleşmişti.

İlçeler 2019'da ise Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Üsküdar, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih, Sancaktepe, Ataşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde sıralandı.

Verilere göre son 11 ilçenin sıralamadaki yeri değişmezken, Başakşehir 17. sıradan 13. sıraya çıkarak en büyük yükselişi kaydetti. Bu ilçenin dışında Sultangazi 8. sıradan 7'ye, Arnavutköy 28. sıradan 26'ya, Kadıköy 12. sıradan 11'e, Avcılar 16. sıradan 15'e, Sancaktepe 19. sıradan 18'e, Beylikdüzü 22. sıradan 21'e Zeytinburnu 25. sıradan 24'e yükseldi.

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