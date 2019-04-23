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''İşte Anne'' projesine katılan kadınlara ayda 2080 TL

Hayata geçirilen ‘İşte Anne’ projesiyle kadınlar iş hayatına dönüyor. Çocuğu 15 yaşına kadar olan kadınlara işbaşı eğitim programı veya mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde günlük 80 lira ödeme yapılıyor.

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Akşam Gazetesi Yazarı Okan Güray Bülbül bugünkü köşesinde ‘İşte Anne’ projesinin detaylarını yazdı: 
 
100 günlük eylem planı çerçevesinde Eylül 2018’de hayata geçirilen ‘İşte Anne’ projesiyle kadınların işgücü piyasasına katılımı artırılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede çocuğu 15 yaşına kadar olan kadınlara işbaşı eğitim programı veya mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde günlük 80 TL ödeme yapılıyor. Kadınlar, proje çerçevesindeki program veya kurslara katılarak ayda 2.080 TL gelir elde edebiliyor. Normalde mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 40 TL ödeme yapılırken, ‘İşte Anne’de günlük iki katı, yani 80 TL ödeme yapılıyor.
 
İşbaşı eğitim programına katılmak için kişilerin 15 yaşını doldurmaları, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, program düzenleyen işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmamaları, program başlangıcından önceki son 1 ayda adlarına uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmaları gerekiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılmak için İŞKUR’a kayıtlı, 15 yaşını tamamlamış, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gerekiyor.

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