İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

21 Temmuz 2020 Salı 12:14 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:14

İşten çıkarma yasağı kanunu; pandemi sürecinde, çalışan ve işveren arasındaki iletişim dengesini kurmak ve işçinin mağdur olmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmişti. Söz konusu uygulamanın 17 Temmuz tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Başkan Erdoğan, bazı kararlarda değişikliğe gidildiğini vurgularken işten çıkarma yasağının sona erdiği tarihi biraz daha erteledi. Bu gelişme sonrası çalışanlar 'İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde.

Koronavirüs pandemi sürecinde hükümet tarafından vatandaşların işten çıkarılmalarını engellemek için hayata geçirilen işten çıkarma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Bu yasağın tarih aralığının uzatılıp uzatılmayacağı ve ne kadar süre daha uzatılacağını merak eden vatandaşlarımız İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı; dolayısıyla Ağustos ayına kadar uygulama devam ettirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde oldu;

“Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir."

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni bir erteleme olmaması durumunda en son alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'ta sona erecek.

Corona virüs salgın sürecinde vatandaşlarımızın işlerini güvence altına alan yasağa ilişkin merak edilen işten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Sorusu ve daha pek çok detaya ilişkin ayrıntılar şöyle;

EN FAZLA 3'ER AYLIK SÜRELERLE ERTELENEBİLİR

İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, AK Parti'nin kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.

-İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.