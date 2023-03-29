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Ekonomi

İsviçre'de banka skandalı! Yardımcı oldukları ortaya çıktı

Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse bankasının, ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları denizaşırı hesapları bildirmeyerek ABD makamlarıyla yapılan bir anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
İsviçre'de banka skandalı! Yardımcı oldukları ortaya çıktı
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ABD Senatosu Finans Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2 yıllık bir soruşturma sonucu Credit Suisse'in, ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada Credit Suisse'in ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi.

Komitenin Credit Suisse'den "bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği" belirtilen açıklamada, bankanın komiteye "bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Credit Suisse'in 2014'teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bankanın ihlallerinin "vergi mükellefi ABD'li tek bir aileye ait yaklaşık 100 milyon dolarlık gizli denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine" işaret edilen açıklamada, bankanın bazı üyeleri ABD'de ikamet ederken ABD-Latin Amerika uyruklu aileye ait beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Adalet Bakanlığı'na haber vermeden başka bir bankaya yaklaşık 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın ABD'li iş insanı Dan Horsky'nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı.

Komitenin açıklamasında, Credit Suisse'deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların yönetiminde yer aldığı belirtildi.

Credit Suisse, "2014'te ABD'li vergi mükelleflerinin ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) sahte gelir vergisi beyannameleri ve diğer belgeler sunmalarında yardımcı olduğu" suçlamaları karşısında ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.

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