'İtalyan modacılar artık gözümüzün içine bakıyor'
Kiğılı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, bugün içinde bulunduğu sektöre global rakiplerinin şapka çıkardığını söyledi. Kığılı “30 yıl randevu vermeyen İtalyan bugün, gözümün içine bakıyor” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türk erkek giyim sektörünün bugün artık uluslararası satın almacıları peşinden koşturduğunu söyledi. Önceki akşam bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde buluşan Kiğılı “Bundan 30-40 sene evvel bir şeyler yapmak için yurtdışı fuarlara giderdik. Fakat Türkiye algısı o kadar kötü ki… Adam sorar, ‘nereden?’ Sen cevap verirsin; ‘Turkey, İstanbul.’ Hemen kapıdan çevirir. Kartvizitini uzatırsın, ne randevu verir, ne yüzüne bakar. O dönemde sadece standları gezebilmek için gazeteci arkadaşlarımızdan ‘press card-basın kartı’ alırdık. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ben bugün bunun hazzını yaşıyorum. İtalyan sabah Milano’dan çıkıyor, geliyor siparişini alıyor, akşam uçağıyla geri dönüyor. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar ‘Türkiye’ye ne kadar kumaş satabiliriz’ onun peşindeler” dedi.
GÜCÜMÜZÜ ANLADIK
Abdullah Kiğılı, “Güçlü yanlarımız çok. Şimdi gücümüzü yeni anladık. Biraz geç oldu ama temiz oldu. Türkiye’de iyi bir müşteri grubuna sahip olan bir markanın yurtdışında nereye giderse gitsin başarılı olmama imkanı yok” vurgusunu yaptı. Pek çok yabancı erkek markasın Türkiye pazarında tutunamadığından da bahseden Kiğılı “Bunlardan bir tanesi, yılda 4 milyon adede yakın takım elbise satan bir marka. İstanbul’da İstinyepark’a Nişantaşı’na ve Ankara’ya mağazalar açtı. Ama maalesef burada iş yapamıyor, iki tanesini kapattı. Biri ayakta duruyor. Aynı şey jean için de geçerli. Küresel jean markaları Türkiye’de rekabet edemez. Ama kadın giyiminde ise işler farklı. İspanyollar kadın giyiminde ezdi geçti” diye konuştu.
Abdullah Kiğılı’dan
- İran ile iş yapmak çok zor. Her şey kayıt dışı ve taklit çok.
- Kiğılı bir okul. 2,000 kişiye iş öğretiyorum. 4 yıl bizde çalışan üniversite bitirmiş kadar olur.
- AVM’ye maketten giriyoruz. Fakat geldiğimiz noktada çok fazla AVM oldu. Bir süre sonra bu AVM’lerden bazıları ya okul olur ya şehir hastanesi.
- Şu anda hangi sektöre girersen gir dünyanın en ucuz ülkesi Türkiye. Ama halkın alım gücü yok.
- Ar-Ge’de Akıllı kumaşlar, yıkanabilir takım elbiseler gibi yeni ürünleri çalışıyoruz.
- E-ticarette Alibaba geldikten sonra satışlar patladı. Eylülde Amazon da gelecek.
Türk markaları Avrupa’da zafere koşacak
Türk markalarının yurtdışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Abdullah Kiğılı, kendilerinin de çok kısa bir süre içerisinde Libya-Bingazi, Filistin-Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan’da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Bugün Kıbrıs dışında Azerbaycan, Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Gürcistan’da mağazaları olan Kiğılı, sadece yurtdışında büyümek için 28 kişilik özel bir ekip kurmuş. Kiğılı, “Türkiye’de gidebilecek yer kalmadı. 70 ilde varız. Allah var, devletimiz bize çok destek veriyor. Her yerde varız. Devletimiz yürüyün, gidin diyor. Çok yakın bir gelecekte göreceksiniz ki Türk markaları Avrupa’da bayrağı açmış zaferden zafere koşuyor” ifadelerini kullandı. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ise hedeflerinin yurtdışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmak olduğunu belirterek “Bunun 15’ini Balkanlara, 10 tanesini ise Azerbaycan pazarına hedefliyoruz” dedi.
Gurbetçi geçen yaz ciroları patlattı
Geçen yıl hazirandan itibaren 4 ay içinde bizim cirolar ciddi anlamda patladı. Kurların artışıyla birlikte turistler ve gurbetçiler mağazaları doldurdu. Gurbetçilerin mağazalarımıza bu kadar yoğun şekilde akın ettiği bir dönem ilk defa yaşandı. Edremit mağazamızda Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gurbetçimiz gözümün önünde 200 Euro’yu verdi. 1500 TL’lik alışveriş yaptı.
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