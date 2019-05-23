'İtalyan modacılar artık gözümüzün içine bakıyor'

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türk erkek giyim sektörünün bugün artık uluslararası satın almacıları peşinden koşturduğunu söyledi. Önceki akşam bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde buluşan Kiğılı “Bundan 30-40 sene evvel bir şeyler yapmak için yurtdışı fuarlara giderdik. Fakat Türkiye algısı o kadar kötü ki… Adam sorar, ‘nereden?’ Sen cevap verirsin; ‘Turkey, İstanbul.’ Hemen kapıdan çevirir. Kartvizitini uzatırsın, ne randevu verir, ne yüzüne bakar. O dönemde sadece standları gezebilmek için gazeteci arkadaşlarımızdan ‘press card-basın kartı’ alırdık. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ben bugün bunun hazzını yaşıyorum. İtalyan sabah Milano’dan çıkıyor, geliyor siparişini alıyor, akşam uçağıyla geri dönüyor. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar ‘Türkiye’ye ne kadar kumaş satabiliriz’ onun peşindeler” dedi.

GÜCÜMÜZÜ ANLADIK

Abdullah Kiğılı, “Güçlü yanlarımız çok. Şimdi gücümüzü yeni anladık. Biraz geç oldu ama temiz oldu. Türkiye’de iyi bir müşteri grubuna sahip olan bir markanın yurtdışında nereye giderse gitsin başarılı olmama imkanı yok” vurgusunu yaptı. Pek çok yabancı erkek markasın Türkiye pazarında tutunamadığından da bahseden Kiğılı “Bunlardan bir tanesi, yılda 4 milyon adede yakın takım elbise satan bir marka. İstanbul’da İstinyepark’a Nişantaşı’na ve Ankara’ya mağazalar açtı. Ama maalesef burada iş yapamıyor, iki tanesini kapattı. Biri ayakta duruyor. Aynı şey jean için de geçerli. Küresel jean markaları Türkiye’de rekabet edemez. Ama kadın giyiminde ise işler farklı. İspanyollar kadın giyiminde ezdi geçti” diye konuştu.

Abdullah Kiğılı’dan