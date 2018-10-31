İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomi yönetimi tam zamanında bir hamle yaptı

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı altı başlıkta Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle ilgili olarak, ekonomi yönetiminin mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde tam zamanında bir hamle yaptığını belirtti.

Vergi indirimleriyle iç talep ve istihdama direkt etkisi olacak, proaktif bir önlem alındığını aktaran Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: