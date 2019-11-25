İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin hükümetin politikasını doğru bulduğunu dile getiren Avdagiç, “EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ama asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur. Gününü dolduran sanki hemen emekli olması gerekiyor gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığı açık. Türkiye’de emekli olmanın şartları var. Bu şartlar da bugün ortaya çıkmadı, 10-15 yıl önce bu düzenlemeler yapıldı. Herkesin de bu düzenlemelere tabi olması gerek” dedi. Emeklik yaşı olarak Türkiye’nin dünyada iyi bir konumda bulunduğunu söyleyen Avdagiç “Bugün Türkiye, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile OECD’de en erken emeklilik yaşının uygulandığı ülke. Sistemin sürdürülebilirliği, iş hayatının verimliliği adına dünyada standartlar daha katı. Biz ülke olarak çok daha makul nitelendirilebilecek seviyelerdeyiz. Ama bu seviyelerin gelecekte de korunabilmesi için bugün herkesin ortaya konulan düzenlemelere saygı göstermesi şart” açıklaması yaptı.

2020 DAHA İYİ GEÇECEK

Şekib Avdagiç, 2020 yılının iş dünyası için çok daha iyi geçeceğini belirterek “Konut satışları ile ilgili oluşturulmaya çalışılan olumsuz bir hava var. Son 20 aylık konut satış grafiğine göre, Ekim 2019’da bu süreçteki en iyi 2. ay satış rakamları gerçekleşti. Faizlerin yükseliş trendinde olduğu dönemde ipotekli konut satışları neredeyse sıfırlanmıştı ancak faizlerin yeniden düştüğü ve enflasyonun dengelendiği bu süreçte tablonun değiştiğini görüyoruz. Talep yeniden canlanıyor ve bu da fiyatlara yukarı yönlü yansımaya başladı. ÖTV indirimi ile birlikte otomobil satışlarında da bir hareketlenme görüldü. Bu bize hükümetin adımlarının ne kadar tutarlı olduğunu gösteriyor” dedi. Tüketiciler bir süredir talepleri erteliyordu. İç piyasada bu taleplerin yakın zamanda satışa dönüşmesiyle 2020’nin iş dünyası için çok daha iyi geçeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Büyümede yukarı yönlü revizyon gelecektir