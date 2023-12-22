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Ekonomi

İttifakın sonu geldi! Barkeshli: BAE'nin de gruba veda edeceğine neredeyse eminim

Angola'nın OPEC'ten ayrılma kararı sonrası grubun akıbeti sorgulanıyor. OPEC+ grubunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Barkeshli, Ekvador ve Katar'ın da OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldığına işaret ederek, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yakında gruba veda edecek ülkelerden olacağına neredeyse eminim. Belki de OPEC'in sonunun geldiği söylentileri doğrudur' dedi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 11:12 - Güncelleme:
İttifakın sonu geldi! Barkeshli: BAE'nin de gruba veda edeceğine neredeyse eminim
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Angola Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, dün yaptığı açıklamada, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü belirtti.

OPEC üyeliğinin artık Afrika ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini vurgulayan Azevedo, üyeliğin devam etmesi durumunda, ülkesinin üretimini azaltması gerekeceğini, bu durumun ise ihracat kontratlarına uymadığını kaydetti.

OPEC+ grubu, 30 Kasım'da yaptığı bakanlar kurulu toplantısında, haziran ayında alınan karar doğrultusunda bazı üye ülkelerin üretim kotalarını güncellendiğini duyurmuştu. Toplantı, üye ülkelerin söz konusu kotalara itiraz etmesi sonucu doğan anlaşmazlıklar nedeniyle 4 gün ertelenmişti.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Angola, Kongo ve Nijerya'nın gelecek yılki üretim seviyesinin yeniden değerlendirildiği ifade edilmişti. Buna göre, Nijerya, Angola ve Kongo'nun üretim kotaları, sırasıyla günlük 1,5 milyon varil, 1,1 milyon varil ve 277 bin varil olarak belirlenmişti.

Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Angola'nın üretimi, OPEC'in son yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, kasımda günlük 37 bin varil azalarak 1,3 milyon varil seviyesine geriledi.

OPEC'e 2007'de üye olan Angola, grup içinde bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

- "BAE'NİN DE GRUBA VEDA EDECEĞİNE NEREDEYSE EMİNİM"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Fereydoun Barkeshli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angola'nın gruba katıldığı günden beri üretim kotası sınırlamalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ülkenin petrol piyasasına geç katıldığını ancak üretimde tepe noktayı çoktan geçtiğini kaydeden Barkeshli, Angola'nın günlük 1 milyon varilin üzerinde petrol üretimi yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Barkeshli, daha önce Ekvador ve Katar'ın da OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldığına işaret ederek, "Benim endişem, grubun uluslararası petrol piyasasını artık yönlendirilemeyecek olması. Piyasa kendi başının çaresine bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yakında gruba veda edecek ülkelerden olacağına neredeyse eminim." dedi.

OPEC+ grubunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Barkeshli, "Belki de OPEC'in sonunun geldiği söylentileri doğrudur. 1970'li, 1980'li ve 2000'li yıllarda arzın yüzde 65'i OPEC'in elindeyken piyasa grubun kontrolündeydi. Şimdi ise Rusya'nın başı çektiği ittifakla yani OPEC+ olarak bile, grubun piyasa payı eskisinden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Barkeshli, Rusya'nın da gelecekte piyasaya bakış açısının değişeceği uyarısında bulunarak, "Rusya şu anda savaşta ve Suudi Arabistan'ı dinliyor. Tekrar kendi ayakları üzerinde durduğunda bu durum değişecektir." diye konuştu.

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