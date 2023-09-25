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Ekonomi

İzmir'de TEKNOFEST heyecanı... Esnaf ve sanatkarların işlerine hareketlilik bekleniyor

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 1 milyon civarında ziyaretçi beklenen TEKNOFEST'in İzmirli esnaf ve sanatkarların işlerine de hareketlilik getireceğini belirtti.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
İzmir'de TEKNOFEST heyecanı... Esnaf ve sanatkarların işlerine hareketlilik bekleniyor
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Ata, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in, Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlattı.

Her yaştan bilim ve teknoloji meraklısının bu etkinlikte buluşacağını kaydeden Ata, İzmir'de yapılan her büyük etkinliğin sadece birlik üyelerine değil, kentin tüm ticari hayatına önemli canlılıklar getirdiğini ifade etti.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılmasını hedefleyen bu etkinlik nedeniyle kenti 1 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini aktaran Ata, "Dolayısıyla, İzmir'de 5 gün boyunca misafir edeceğimiz ziyaretçilerin getireceği hareketliliğin, kent ekonomisini olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü kente gelen yerli ve yabancı misafirlere öncelikli hizmeti esnaf sanatkarlarımız vermektedir. Özellikle ulaşım, konaklama ve gıda sektörü başta olmak üzere, ziyaretçilerin ilk etapta gereksinim duyduğu ihtiyaçlar üyelerimiz tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında misafirlerin kent çarşılarında, İzmir'in turistlik ve tarihi mekanlarında yapacakları ziyaretler de kent sokaklarında faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımıza katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Ata, esnaf ve sanatkarların bu tür etkinliklere hazırlıklı olduğunu, konuklara en iyi hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.

  • TEKNOFEST İzmir
  • esnaf hareketliliği
  • IESOB

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