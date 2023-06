Japon devinden Türkiye hamlesi

Panasonic Electric Works Türkiye, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak çözümler üretirken konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümleri ile hızla büyüyen Türkiye pazarında da payını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yeni yatırım ve iş birlikleri yapan şirket, LED Lamba ürünlerini Türkiye'de üretmeye başladı.

Türkiye'nin bölgesinde oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Panasonic Electronic Works Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Takeuji Kazuhiro, yerli iş gücüyle üretilecek LED Lamba ürünleri ile Türkiye'de pazar payını arttırma hedefleri olduğunu ifade etti. Takeuji Kazuhiro 'Live Your Best' mottosu ile faaliyet gösteren şirketimiz, 2014 yılından bu yana ülkemizde yatırım yaparak büyüyor. İş ortaklarımız sayesinde faaliyetlerimizi her yıl daha da genişletiyoruz. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde de üretimimizi artırarak global pazar liderliğini hedefliyoruz" dedi.

22 Haziran'daki açılışta söz alan ve bu yerli üretim hamlesiyle şirketin gücüne güç katmayı hedeflediklerini aktaran Satış ve Pazarlama İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Azim Tuncinar, "Teknoloji üretimimiz, ürünlerimizin enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe katkısı ve sağladığımız istihdam ile ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin ülkemizde üretiminin artması stratejik öneme sahip ve bu nedenle bu hamle şirketimiz için de önemli bir kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.