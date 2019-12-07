Kadın girişimci sayısı 10 yılda 2 katına çıktı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Sektörel Performans Değerlendirme’ ödül töreninde konuşan hükümetle beraber çalışarak iş dünyasını iyileştiren reformlar yaptıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Dünya Bankası’nın 190 ülkede düzenlemiş olduğu iş yapma kolaylığı endeksi var. Türkiye, geçen sene iş yapma kolaylığı endeksinde 43, bu sene 33. konuma geldi. Hedef, iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemizi ilk 20 ülke içine sokmak. Tarihimizde de bu sıraları hiç görmemiştik” diye konuştu. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da küresel ticarette sıkıntılı dönemden geçildiğini, ülkelerin korumacılık duygusuyla hareket etmeye başladığına işaret etti.