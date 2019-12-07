11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kadın girişimci sayısı 10 yılda 2 katına çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, binlerce kadına girişimcilik eğitimi verdiklerini belirterek, son 10 yılda kadın girişimci sayısının 2 katına çıktığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Sektörel Performans Değerlendirme’ ödül töreninde konuşan hükümetle beraber çalışarak iş dünyasını iyileştiren reformlar yaptıklarını anlattı.  Hisarcıklıoğlu, “Dünya Bankası’nın 190 ülkede düzenlemiş olduğu iş yapma kolaylığı endeksi var. Türkiye, geçen sene iş yapma kolaylığı endeksinde 43, bu sene 33. konuma geldi. Hedef, iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemizi ilk 20 ülke içine sokmak. Tarihimizde de bu sıraları hiç görmemiştik” diye konuştu.  Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da küresel ticarette sıkıntılı dönemden geçildiğini, ülkelerin korumacılık duygusuyla hareket etmeye başladığına işaret etti.

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Irak'ta terör örgütüne operasyon başlatıldı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Yol trafiğe kapandı! Tır alev alev yandı

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MEB'den "Doğa Koleji" açıklaması

MEB'den 'Doğa Koleji' açıklaması

Kuzey Kore'den açıklama: Zaman kazanma numarası yapıyor

Kuzey Kore'den açıklama: Zaman kazanma numarası yapıyor

Galatasaray moral buldu

Galatasaray moral buldu

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Türk askeri bölgeyi temizlemişti! Sevinç gösterileriyle sınırdan geçtiler

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Koruma altına alınacaklar! 3 mağara tabiat varlığı olma yolunda

Trafikte şaşkına çeviren anlar! İşte o kareler

Trafikte şaşkına çeviren anlar! İşte o kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA