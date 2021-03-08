Kadın sanayiciler ilham veren hikayelerini Clubhouse'da anlattı

08 Mart 2021 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:15

Tezmaksan Akademi, sanayide ilham veren, rol model olan kadınların hikayelerini Yalçın Paslı'nın kaleme aldığı 'Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?' kitabının devamı niteliğinde dijital platformlarda paylaşmaya devam ediyor.

İş hayatında cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınların ilham veren başarı hikayeleri üzerinden üreten topluma katkı sağlamak amacıyla sorumluluk üstlenen Tezmaksan Akademi, Platin Dergisi iş birliği ile 'Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?' söyleşisini Clubhouse'da gerçekleştirdi.

Platin Dergisi Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ü yayına Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB KGK İcra Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Tezmaksan Kurumsal Müşteri İlişkileri Direktörü, 'Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?' kitabı yazarı Yalçın Paslı, Ayhan Metal Pres Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Ayhan ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, PBA Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci katıldı. Büyük ilgi gören etkinlikte kadının iş dünyasında temsiliyeti masaya yatırılırken, sanayide ilham veren, rol model olan kadınlarının hikayeleri de dinleyicileri oldukça etkiledi.

Yayının ilerleyen dakikalarında ise MÜSİAD Kadın Komite Başkanı Müge Öz, GYİAD Başkan Yardımcısı Pelin Özer, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield , Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız ve Yazar Saffet Emre Tonguç da kadın sanayicilerin Türk ekonomisine kattığı değer ile ilgili görüşlerde bulundular.