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Ekonomi

''Kalkınma Yolu'' için atılan imzaların ardından Türkiye'de kritik görüşme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu için Irak'ta imzalanan dörtlü mutabakatın ardından görüşmelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, 'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.' ifadesini kullandı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 11:59 - Güncelleme:
''Kalkınma Yolu'' için atılan imzaların ardından Türkiye'de kritik görüşme!
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki işbirliklerini ele aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Irak'ta imzalanan dörtlü mutabakatın ardından görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen süreçte yapacağımız dörtlü bakanlar zirvesinden önce ülkemizi ziyaret eden Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, görüşmede Türkiye ve BAE'nin stratejik konumları gereği bu projeden daha üst seviyede verim elde etmesi için yapılacak çalışmaları ele aldıklarına dikkati çekerek, BAE'nin Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsediğini vurguladı.

- "YENİ İŞBİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALDIK"

Kalkınma Yolu Projesi'nin Avrupa ve Asya pazarlarıyla bağlantıyı sağlayacak en ekonomik, güvenli ve verimli yol olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Irak ile birlikte uzun zamandır projeyle ilgili görüşüyorduk. İmzaladığımız mutabakatla BAE ve Katar da bu işin içine dahil oldu. BAE hem bu projenin finansmanı hem yük temini hem de işletilmesi konusunda büyük katkılar sağlayacak. Bu anlamda Al Suwaidi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte BAE, Irak ve Katarlı mevkidaşlarımla 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız. Kalkınma Yolu Projesi'nde güç birliğimizi sürdüreceğiz. Görüşmede ayrıca Türkiye ile BAE arasında ulaştırma alanındaki işbirliklerini ve yeni iş imkanlarını ele aldık. Küresel ölçekte atacağımız adımlarla kazan-kazan anlayışı çerçevesinde iş olanaklarını konuştuk. İki ülke arasında ekonomik ve ticari anlamda atılacak adımları, karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve potansiyel işbirliklerini etraflıca ele aldık."

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