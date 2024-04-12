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Ekonomi

Kalkınma Yolu'na hız verecek adım!

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son gelişmeleri aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm bu iş birliklerini hızlandırmak ve derinleştirmek adına demir yolu, kara yolu, denizcilik gibi farklı ulaştırma modları ile gümrük ve ticaret konularında da ihtiyaca özel çalışma grupları kurulması kararının alındığını belirtti.

12 Nisan 2024 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Kalkınma Yolu'na hız verecek adım!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'yı Körfez'e bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamında Irak ile görüşmeleri hızlandırdıklarını belirten Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda Iraklı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Toplantısı'nda, Kalkınma Yolu Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını anlattı.

HEYETLER TEKNİK GÖRÜŞMELERİ YAPTI

26-27 Mart'ta Irak heyeti ile Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Toplantısı'nı yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak ile sürdürdüğümüz iş birliği çerçevesinde, düzenli olarak teknik heyetler bir araya geliyor. 26-27 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da bakanlığımız koordinasyonunda Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarımızın da temsilcilerinden oluşan heyetimiz ile Irak Başbakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Irak heyeti teknik görüşmeler gerçekleştirildi" diye konuştu.

KARADA, DEMİR YOLUNDA VE DENİZDE İŞBİRLİĞİ

Uraloğlu, Türkiye ve Irak'ın, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yakın iş birliği ve temsilde sürekliliği sağlamak adına karşılıklı olarak Bağdat ve Ankara'da açacakları ofislere ilişkin detayların ele alındığını söyledi. Uraloğlu, tüm bu iş birliklerini hızlandırmak ve derinleştirmek adına demir yolu, kara yolu, denizcilik gibi farklı ulaştırma modları ile gümrük ve ticaret konularında da ihtiyaca özel çalışma grupları kurulması kararının alındığını belirtti.

TÜRKİYE BİLGİ VE TECRÜBESİNİ PAYLAŞIYOR

Söz konusu toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, "Oldukça verimli sonuçlanan iki günlük görüşmeler neticesinde, Türkiye ve Irak'ın, Kalkınma Yolu Projesinde en kısa sürede azami ilerleme kaydedilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın nisan ayı içerisinde Bağdat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor. Türkiye'nin ulaştırma altyapılarının inşası ve işletilmesi hususlarında bilgi ve tecrübesinin paylaşılması amacıyla düzenlenebilecek eğitimler ele alınmış olup bu konuda karşılıklı temaslar sürmektedir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İŞ BİRLİĞİNİ PEKİŞTİRİR

Kalkınma Yolu ile ilgili çalışmalara hız vermek için mutabık kalındığını belirten Uraloğlu, "Hususları imza altına aldık. Irak ile düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz bu toplantılar, iş birliğimizi daha da derinleştirecek ve çeşitlendirecek şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da dile getirerek, "Bu ziyaret sırasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğimizi pekiştirecek hususlar ele alınacak" dedi.

  • Bakan Uraloğlu
  • Irak
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kalkınma yolu

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