İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8892
  • EURO
    53,4923
  • ALTIN
    6696.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem! Ödemeler merkezi sistemde toplanacak
Ekonomi

Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem! Ödemeler merkezi sistemde toplanacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle, kamulaştırma davalarında mahkemelerce belirlenen ve hak sahipleri adına bankalara yatırılan bedeller merkezi bir sistemde toplanacak.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem! Ödemeler merkezi sistemde toplanacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğu belirlendi.

Bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu, farklı uygulamaların süreçlerde karmaşaya ve vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.

Bu kapsamda VakıfBank ile yürütülen çalışmalar sonucunda, kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki tüm VakıfBank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek.

- ÜLKE GENELİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAK

Düzenlemeyle, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak, ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek.

Öte yandan, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemler daha hızlı, düzenli ve standart hale gelecek.

  • kamulaştırma davaları
  • merkezi sistem
  • Adalet Bakanlığı
  • düzenleme
  • mahkemeler
  • hak sahipleri
  • bankalar
  • yatırım bedelleri

ÖNERİLEN VİDEO

Yer Tunceli: Yılanın sincap avı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.