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KAP - THY ile DO&CO İkram Hizmetleri işbirliği 15 yıl uzatıldı

Türk Hava Yolları'nın DO & CO ile ortak kurululuşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.

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Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."

Türk Hava Yolları ile DO & CO'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı şirketi bulunuyor. İstanbul´da Eylül 2006´da kurulan şirket, 1 Ocak 2007´de operasyona başladı.

Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.

THY ile DO & CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.

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