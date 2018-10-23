KAP - THY ile DO&CO İkram Hizmetleri işbirliği 15 yıl uzatıldı
Türk Hava Yolları'nın DO & CO ile ortak kurululuşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.
Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."
Türk Hava Yolları ile DO & CO'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı şirketi bulunuyor. İstanbul´da Eylül 2006´da kurulan şirket, 1 Ocak 2007´de operasyona başladı.
Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.
THY ile DO & CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.
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