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Kapalıçarşı'da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

Son günlerde Kapalıçarşı’dan altın alan vatandaşlar bazı kuyumcuların bileziğin fiyatının 22 ayar yerine 24 ayar üzerinden hesaplandığını söyleyerek şikâyet ediyor.

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Kapalaçarşı’da bazı uyanık kuyumcular altının ‘ayar’ına el attı. 22 ayar altını 24 ayar fiyatına satan bazı fırsatçılar vatandaştan haksız yere para alıyorlar.
 
22 AYAR TART 24 AYAR FİYAT AL
 
Son günlerde altın alan vatandaşların şikâyetleri üzerine Kapalıçarşı’da bir araştırma yapıldı. Bazı uyanık kuyumcuların 22 ayar bir bilezik için 300-400 lira fazla para isteği görüldü.
 
 
NE YAPMAK GEREKİYOR?
 
Bazı art niyetlilerin bunu yaptığına dikkat çeken Kapalıçarşı esnafı vatandaşı farklı kuyumculardan fiyat alma ve tanıdık kuyumcular gidilmesi konusunda uyardı.
 

KUYUMCULAR ODASI HAREKETE GEÇMELİ
 
Vatandaştan haksız yere kazanç sağlayan fırsatçı kuyumcular için Kuyumcular Odası’nın harekete geçmesi bekleniyor.
 
(aksam.com.tr)

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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