Kapalıçarşı'da altın günü %1,63 kayıpla kapattı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 azalışla 222,60 liradan tamamladı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.487,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 düşüşle 222,60 liradan işlem gördü.
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 226,10 226,30 222,40 222,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.490,00 1.511,00 1.466,00 1.487,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 206,00 210,00 203,00 207,00
Lira(Tam) Ziynet 1.456,00 1.476,00 1.432,00 1.452,00
Yarım Ziynet 728,00 738,00 716,00 726,00
Çeyrek Ziynet 364,00 369,00 358,00 363,00
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