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Kapalıçarşı'da altın günü %1,63 kayıpla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 azalışla 222,60 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.487,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 düşüşle 222,60 liradan işlem gördü.

 

                                              SALI                  ÇARŞAMBA              
                                         Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   226,10     226,30     222,40     222,60     
Cumhuriyet Ata Lira        1.490,00   1.511,00   1.466,00   1.487,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       206,00     210,00     203,00     207,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.456,00   1.476,00   1.432,00   1.452,00   
Yarım Ziynet               728,00     738,00     716,00     726,00     
Çeyrek Ziynet              364,00     369,00     358,00     363,00     
 

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