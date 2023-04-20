Karadeniz gazı dünya basınında: Türkiye'nin en iddialı projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkarması ülkemizde heyecana neden olurken, dünyanın da gözlerini buraya çevirmesine neden oldu. ABD medyası Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken, İngiliz medyası ise 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımladı. Arap medyası da Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz doğalgazı bugün saat 20.23'te Filyos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile devreye alınacak.

'TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR'

Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD medyası Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı. Gazete bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.

'TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Arap medyası enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurguladı. ArabNews'de yer alan haberde, "Gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

'ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ'



İngiliz Financial Times gazetesi sahayı 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımlarken, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve doğalgaz ithalatına 80 milyar Dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin projenin aşaması için 1,8 milyar dolar harcadığını ve önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı planladığı bilgisini veren Financial Times, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 40 milyon metreküp doğalgazın evlere ve işyerlerine servis edilebileceğini yazdı.

'TÜRKİYE HEDEFLERİNE YAKLAŞIYOR'

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyası da projeye geniş yer ayırdı. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çekti. Beşinci nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarıldığını yazdı.