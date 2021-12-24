24 Aralık 2021 Cuma 23:28 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 23:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından çok önemli bir müjdenin haberini duyurdu. 'Adım adım zafere' notu ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor.

Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak

Öte yandan Kasım ayında doğal gaz aramaları hakkında açıklama yapan Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde

Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testine başlamıştı.

Gemi, 7 Aralık'ta Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamıştı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.