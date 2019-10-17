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Karadeniz’de hamsi bolluğu

Batı Karadeniz’de bu sezon ilk kez bu kadar çok olan hamsi hem vatandaşı hem de balıkçıyı memnun etti. Yaklaşık 10 gün önce kilosu 15-20 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda kilosu 10 TL’den satılırken vatandaşlarda durumdan oldukça memnun oldu. Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 5-6 yıldır da ilk kez bu kadar güzel hamsi çıktığını söylediler.

  • İHA
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Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ettiklerini söyledi.
 
Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirttiler. Balıkçı esnafı, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllardır hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamudun pek olmayınca hamsi bol oldu. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur” dedi.
 
Vatandaşta fiyattan çok memnun olduklarını ifade ederek, ”Bu sene fiyattan çok memnunuz. Geçen sene doğru dürüst hamsi yiyemedik. Geçen sene palamut daha boldu, bu sene ise hamsi daha bol. Hamsinin son 5-6 yıldır bu kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. Zaten son 3-4 yıl hamsi yiyemedik. Bu sene inşallah bol bol yiyeceğiz” dediler.

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