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Ekonomi

Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası geri sayım başladı! İşte evlerde kullanılacağı tarih

Karadeniz doğal gazı vatandaşla buluşuyor. İlk etapta 10 milyon metreküp doğal gaz kullanılacak. 2026 yılında kullanılan doğal gazın yüzde 30'unun yerli kaynaktan karşılanması hedefleniyor. Konuyla ilgili konuşan BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan, Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi sonrası, gazın nisanda sisteme bağlanacağını açıkladı. Özcan, 'Kasım itibarıyla tüm hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. İnşallah nisan itibarıyla sisteme bağlanacak, ondan sonra tüm Türkiye'yi gazla buluşturacağız.' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası geri sayım başladı! İşte evlerde kullanılacağı tarih
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Karadeniz doğal gazı için geri sayım başladı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak. 710 milyar metreküplük rezervi ile doğal gaz üreten ülkeler arasındaki yerini alacak.

FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bölgedeki gazın ulusal sisteme verilmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Filyos Liman'ında dev bir doğal gaz işleme tesisi kuruldu. 170 kilometrelik boru hattı ile doğal gaz bu tesise gelecek.

2026'da kullanılan doğal gazın yüzde 30'u Karadeniz'den karşılanacak

Ardından ulusal sisteme verilmeye hazır hale getirilecek. Yani nisan ayında ocaklarda yerli doğal gaz yanacak.

İlk etapta 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek. Ardından bu miktar büyük oranda artırılacak.

2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'u Karadeniz sahasından karşılanacak.

"NİSAN İTİBARIYLA SİSTEME BAĞLANACAK"

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı.

Milletvekillerinin Karadeniz gazını sorması üzerine ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan, "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verdi, arife günü olarak ifade etti. Biz BOTAŞ olarak orada, karadan itibaren Türkiye iletim sistemine bağlamakla mükellefiz. Kasım itibarıyla tüm hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. İnşallah nisan itibarıyla sisteme bağlanacak, ondan sonra tüm Türkiye'yi gazla buluşturacağız." diye konuştu.

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