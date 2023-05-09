Karadeniz'den çıkan doğal gazla kurulacak! Çiftçide büyük sevinç

Konya Ovası'nda 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Ovada, 2022 yılı sezonunda hububat rekoltesi 2 milyon tonun üzerinde gerçekleşerek kayıtlara geçti. Üretimde kullanılan en büyük tarımsal girdi olan gübre fiyatları ise çiftçileri zaman zaman zor durumda bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'den çıkan doğal gazın kara ile buluştuğu Zonguldak'ta gübre fabrikası kurulacağını açıklaması çiftçileri umutlandırdı. Dört yılda tamamlanacak gübre fabrikalarının faaliyete geçmesiyle ülkenin gübre tüketiminin üçte ikisinin karşılanması, dışa bağımlılığın azalması ve maliyetlerin düşmesi hedefleniyor.

"GİRDİ MALİYETLERİNDE EN BÜYÜK KISIMLARDAN BİRİ DE GÜBRE"

Konya Ovasının ciddi tarımın yapıldığı bir bölge olduğunun altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bölgede üretimin çok olması gübre kullanımını da artırıyor. Çiftçilerimiz gübreyi yoğun bir şekilde kullanıyor. Girdi maliyetlerinde en büyük kısımlardan biri de gübre. Tabii gübre ihtiyacı, ülke olarak çok ciddi anlamda tüketim yaptığımız için çok ciddi para harcadığımız bir konu. Şu anda ülkemizde hali hazırda Mazı Dağından çıkarttığımız fosfor kaynağı var ve arkasından bu doğal gaz kaynağından sonra bu çıkartılan doğal gazın yardımıyla üreteceğimiz üre gübresi gündeme geliyor. Üre gübresi de ülkemizde çok yoğun şekilde kullanılıyor" dedi.

Gübre satışı yapan esnafa büyük destek sağlayacağını ifade eden Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bazı zamanlarda fiyatların yükselmesi esnafımız para kazanıyor ama bazı dönemlerde fiyatların gerilemesi söz konusu. Çünkü bu gübrelerin tamamı yurt dışından döviz bazlı geldiği için, doların yükselmesi veya düşmesi ürünün de talep miktarındaki artış ve azalış fiyatlarda dalgalanmaya neden oluyor. Tabii gübremizi kendimiz üretmemiz ülke açısından bu dalgalanmanın da önüne geçip istikrarlı bir fiyat oluşturmayı ve ticaretin daha kolay ve rahatlıkla yapılmasına neden olacak" şeklinde konuştu.

"SEZONDA GÜBREMİZİ ALACAK MIYIZ, ALAMAYACAK MIYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK AMA ŞİMDİ ARTIK GÜBRE FABRİKAMIZ DA OLACAK"

Selçuklu Ziraat Odası Başkanı ve bölgede çiftçilik yapan İsmail Toklu, "Cumhurbaşkanımızın son 10 tane müjdesi vardı. Bunlardan bir tanesi gübre fabrikasıydı. Zaten çiftçimize bir güven ortaya koydu. Hükümetimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız çiftçimizin arkasında bulunduğu sürece biz üretmek için elimizden gelen her şeyi sarf edeceğiz. Bize güven geldi, daha önce korkuyorduk, ürettiğimiz zaman malımızı kaça satarız, kar edecek miyiz, edemeyecek miyiz diye düşünüyorduk. Sezonda gübremizi alacak mıyız alamayacak mıyız diye düşünüyorduk. Ama şimdi artık gübre fabrikamız da olacak, doğal gazımız da var. Yani enerjimizi ucuza almaya başlayacağız ve bundan dolayı bizde bir güven var. Biz daha çok işimize sarılacağız. Üretmek için elimizden geleni sarf edeceğiz. Biz güvendeyiz diyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜBRE FİYATLARINI DA DÜŞÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

Selçuklu ilçesinde çiftçilik yapan İlhan Armancı ise, "Bir çiftçi olarak geçen yıl gübre fiyatları çok yükseldiği için kullandığımız gübreleri miktar olarak azalttık. Yani girdi maliyetlerimiz yükseldiği için gücümüz yettiği kadar yapabildik. Bu da haliyle bizim üretimimizi etkiledi. Tabii doğal gazın Türkiye'de çıkması gübreyi kendimiz üretmemiz, bu fiyatları etkileyeceğine inanıyorum. Gübre fiyatlarını da düşüreceğine inanıyorum. Bu ucuz gübre üretime katkı sağlarsa hem Türkiye genelinde hem de üreten çiftçiler açısından çok önemli bir gelişme olacak" dedi.