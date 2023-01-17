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Ekonomi

Kararı duyurdu! 30 bin Togg alınacak

Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Türkiye sathında görünmesini sağlamış olacağız.' dedi.

TRT Haber17 Ocak 2023 Salı 16:19 - Güncelleme:
Kararı duyurdu! 30 bin Togg alınacak
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Türkiye'nin otomobilinin kullanım yelpazesi genişletilecek. Kamu kurumları Togg ile 'yol alacak'. 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek.

Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"TÜKİYE SATHINDA GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Türkiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.

  • Togg
  • Türkiyenin otomobili
  • Kamu kurumları

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