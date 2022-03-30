Kardeş ülkeden enerji hamlesi! Resmen onaylandı

Kardeş ülke Pakistan, artan elektrik maliyetleri ve gelişen teknolojilerle birlikte enerjide yeni bir hamle yaptı. Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu'nun (Nepra) parlamentoya sunduğu ülke genelinde yenilenebilir enerji çalışmaları ve projelerinin tamamlanması, başlatılması ve tanıtımına ilişkin yasa onaylandı.

KARDEŞ ÜLKE, MUHALEFETE RAĞMEN ONAYLADI

Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu (Nepra) Başkanı Tausif H. Farooqi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, solar net ölçüm bağlantısıyla ilgili uygulamaların hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin (Discos) 25 kilowatt'a kadar bağlantı arayan uygulamaları onaylamasına izin verildiğini söyledi.

Lahore Fuar Merkezi'ndeki 10. Solar Pakistan Fuarı'nda medyaya konuşan Bay Farooqi, muhalefete rağmen Nepra'nın ülke çapında güneş enerjisi projelerinin başlatılmasına, tamamlanmasına ve tanıtımına izin verildiğini söyledi. Farooqi, "Pakistan halkına ucuz elektrik sağlamak için bunu yaptık" dedi.

SÜBVANSİYON HÜKÜMETİN TAKDİRİNDE

Nepra başkanı medya sorularına yanıt verirken, düzenleyicinin tüketicilere ucuz ve temiz enerji sağlamak için çok uğraştığını söyledi. "Güç tarifesine sübvansiyon verilmesi, Nepra'nın değil, federal hükümetin takdirindedir" diye ekledi.

PLANLAR HAZIR

Üç günlük güneş enerjisi sergisi, Nerpa Başkanı, Başbakanlık Konuttan Sorumlu Görev Gücü Başkanı Zaigham Rizvi ve Alternatif Enerji Geliştirme Kurulu (AEDB) Başkanı Shah Jahan Mirza tarafından ortaklaşa açıldı.

Bu vesileyle konuşan AEDB CEO'su, 2021-2030 Göstergesel Üretim Kapasitesi Genişletme Planı'nda (IGCEP) verilen temiz ve yeşil enerji hedeflerini karşılamak amacıyla yeni rüzgar ve enerji projeleri için rekabetçi ihale sürecini başlatma planlarının hazır olduğunu söyledi.

HALK İKNA OLDU

Fuar, bir dizi güneş enerjisi üretim şirketini, güneş paneli ve diğer ekipman üreticilerini ve destekleyicilerini tek çatı altında bir araya getirerek yalnızca halk arasında yenilenebilir enerji konusunda farkındalık yaratmakla kalmadı, aynı zamanda onları ucuz enerji elde etmek için güneş enerjisi ölçümüne gitmeye ikna etti.

GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN EN İYİ ZAMAN

Fuar ziyaretçilerinden Furqan, "Buraya yerli, ticari ve endüstriyel tüketicilere net ölçümlü güneş enerjisi sistemi kuran firmalarla tanışmak için geldim" dedi.

"Bence bu, büyük ölçüde artan elektrik tarifesi neredeyse karşılanamaz hale geldiğinden, güneş enerjisine geçmek için en iyi zaman" dedi.

10 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Etkinliğe güneş enerjisi ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren 100'den fazla şirket katılıyor.

Organizatörler, üç günlük sergiye tüccarlar ve endüstri uzmanları da dahil olmak üzere 10.000 kadar ziyaretçinin katılımını bekliyor.

Enerji uzmanlarına göre Pakistan'ın yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olduğu ve ülkenin enerji sıkıntılarının üstesinden gelmek için bunları kullanmanın tam zamanı olduğu söyledi.

Ayrıca uzamanlar, güneş enerjisinin yaygınlaşması ve teşvik edilmesinin enerji krizinin üstesinden gelmek için uzun bir yol kat edebileceğini söylüyor.

Star Gazetesi