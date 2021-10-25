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Ekonomi

Kardeş ülkeyle dev 'doğal gaz' anlaşması! Devreye girecek

Karadeniz Holding iştiraki Karpowership, Katar devlet şirketi Nakilat ile yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı. Karpowership ve Nakilat yeni bir ortak girişim şirketi kurarak 2023'e kadar ilk FSRU'yu devreye almayı planlıyor.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:23
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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karpowership ve Nakilat yeni bir ortak girişim şirketi kurarak 2023'e kadar ilk FSRU'yu devreye almayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Üst Yöneticisi Orhan Remzi Karadeniz, Nakilat ile imzalanan iş birliği anlaşmasının şirket kabiliyetlerini güçlendireceğine inandığını belirterek, "Filomuzdaki LNG varlıklarımızı, FSRU'ları artırarak ve birçok projemizde daha temiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir yakıt olan LNG'yi kullanarak küresel enerji dönüşümünde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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